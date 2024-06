Italia e Turchia pareggiano 0-0 in amichevole

agenzia

Ritmi bassi e qualche meccanismo da oliare per gli azzurri

ROMA, 04 GIU – Italia e Turchia hanno pareggiato 0-0 in un’amichevole disputata a Bologna, penultimo impegno degli azzurri prima dell’esordio a Euro 2025. Il lavoro intenso degli ultimi giorni a Coverciano non ha permesso agli uomini di Luciano Spalletti di tenere un ritmo alto contro una squadra ben guidata da Calhanoglu. L’Italia ha colpito un palo con Cristante alla fine di un primo tempo non brillante e ha anche rischiato qualcosa, mentre nella ripresa ha giocato con più verve.

