Italia-Georgia 79-68, scelti i 12 per il preolimpico

Resta in Italia Casarin, Pozzecco 'scelte non facili''

ROMA, 23 GIU – Esordio vincente per la nuova maglia delle nazionali a Trento, in occasione della decima edizione della ‘Trentino basket cup’ che gli azzurri si sono aggiudicati superando la Georgia 79-68. Al termine della partita, lo staff tecnico dell’Italia coordinato da coach Pozzecco ha ufficializzato la lista dei 12 giocatori in partenza per Madrid e poi per il torneo preolimpico: Davide Casarin è stato autorizzato a lasciare il raduno. Il miglior marcatore azzurro ed Mvp del torneo è stato Danilo Gallinari con 13 punti, in doppia cifra anche Achille Polonara (presenza numero 90 per lui in Nazionale) a quota 12 e Stefano Tonut a 11. Per la Georgia il top scorer è stato capitan Shengelia a quota 17. “La nostra squadra si basa da sempre su un concetto di fiducia reciproca, che non può mai venire meno – ha detto al termine il ct -. Abbiamo avuto poco tempo per inserire i giocatori nuovi rispetto allo scorso anno, ecco perché è necessaria la collaborazione massima da parte di tutti. Abbiamo scelto i 12 che partiranno per il preolimpico e non è stata affatto una scelta facile perché Casarin è un grande talento e avrebbe meritato di restare con noi”. Domani in mattinata gli azzurri si trasferiranno a Madrid per affrontare, martedì 25 giugno, la Spagna di coach Sergio Scariolo. La squadra farà rientro in Italia per ripartire alla volta di Miami il 26 giugno. Il trasferimento a San Juan è previsto per il 29 giugno. Esordio al Pre Olimpico il 2 luglio contro il Bahrain. I convocati: Marco Spissu, Nico Mannion, Awudu Abass, Stefano Tonut, Danilo Gallinari, Nicolò Melli, Giampaolo Ricci, Giordano Bortolani, Guglielmo Caruso, Achille Polonara, Alessandro Pajola, John Petrucelli.

