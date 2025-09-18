Italia, missione compiuta: 3 a 0 all’Ucraina e ora c’è l’ostacolo Argentina

mondiale di volley

I ragazzi di De Giorgi avanzano agli Ottavi

Missione compiuta per l’Italvolley: la nazionale italiana di pallavolo si qualifica agli ottavi di finale dei Campionati del Mondo in corso di svolgimento nelle Filippine. Nell’ultima partita del girone, disputata oggi a Quezon City, gli azzurri guidati dal tecnico Ferdinando De Giorgi hanno avuto la meglio sull’Ucraina con un netto 3-0, dimostrando compattezza e determinazione. I parziali, 25-21, 25-22 e 25-18, testimoniano il controllo e la superiorità mostrata in campo dai ragazzi italiani.

Con questo risultato, l’Italia chiude al secondo posto nel girone F, alle spalle del Belgio, che si conferma una delle squadre più forti del torneo. L’accesso agli ottavi apre ora un nuovo capitolo nella corsa mondiale: gli azzurri affronteranno l’Argentina, vincitrice del gruppo C, in una sfida carica di aspettative e di alto livello tecnico.