Italia-Moldova, Spalletti e tutto lo stadio cantano l’inno

Applausi ma anche qualche fischio per ct a suo ingresso in campo

ROMA, 09 GIU – Luciano Spalletti abbracciato a Gianluigi Buffon canta l’inno di Mameli insieme a tutto lo stadio di Reggio Emilia prima della partita dell’Italia con la Moldova, ultima del ct sulla panchina della Nazionale. Anche tutta la squadra, Donnarumma in testa, ha cantato l’inno. Le immagini Rai hanno inquadrato in primo piano il tecnico, molto concentrato, che al suo ingresso in campo è stato applaudito ma anche oggetto di qualche fischio.

