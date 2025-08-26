Italia straripante: 3 a 1 al Belgio e 32ª vittoria consecutiva. Egonu stellare, paura per la Danesi

mondiale di Volley

Ora nella fase ad eliminazione diretta le azzurre affronteranno una tra Polonia e Germania

Tre su tre e primato della Pool B conquistato. L’Italia non si ferma ai Campionati del Mondo in Thailandia e, dopo Slovacchia e Cuba, regola anche il Belgio 3-1 (25-16; 25-16; 21-25; 25-18) ottenendo il primato finale nel girone al termine della prima fase. Trentaduesima vittoria consecutiva arrivata al termine di una partita autorevole delle azzurre che, nella terza ed ultima giornata della Pool B a Phuket, hanno superato l’ostacolo più grande di questa prima fase mettendo in mostra un’armonia di gioco ed una consistenza che devono far ben sperare in vista della fase a eliminazione diretta.

Domani, in attesa del definitivo recupero di Carlotta Cambi, tenuta anche con il Belgio a riposo precauzionale, l’Italia saprà chi tra Polonia e Germania (in campo mercoledì alle 20:30) sarà la sua avversaria nel primo match ad eliminazione diretta. La vittoria ed il conseguente primato nella Pool H significherà, per una delle due, evitare le azzurre negli ottavi di finale in programma a Bangkok il prossimo 30 agosto.

Attimi d’ansia per Anna Danesi, capitana dell’Italia di volley femminile che nel corso del quarto set della partita col Belgio, a Phuket, è stata sostituita e si è stesa a terra a bordo campo, rialzandosi da sola. «Era un attacco di tachicardia, ogni tanto mi succede: ma ora è tutto a posto», ha spiegato l’azzurra, a RaiSport, al termine dell’incontro poi vinto.

«Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra – le sue parole – anche nei momenti di difficoltà. Continuiamo come oggi, anche meglio». Ora l’avversaria degli ottavi sarà la Germania (le azzurre voleranno a Bangkok con un charter condiviso con le tedesche, e Danesi scherza: «speriamo di batterle anche a carte, in aereo..”) o la Polonia. «La Germania ha un gioco molto veloce, la Polonia la conosciamo e l’abbiamo affrontata anche di recente: aspettiamo..».