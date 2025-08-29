Italia U.21: le prime convocazioni di Baldini, c’è Camarda

agenzia

Il 2008 del Lecce è uno dei quattro giocatori sotto età

ROMA, 29 AGO – Prima convocazione anche per il nuovo ct della nazionale Under 21, Silvio Baldini, in vista delle prime due partite delle qualificazioni all’Europeo 2027, venerdì 5 settembre con il Montenegro a La Spezia e martedì 9 contro la Macedonia del Nord a Bitola. Baldini ha ufficializzato una lista di 25 convocati, con nove ‘reduci’ dello scorso biennio (Fini, Kayode, Koleosho, Ndour, Pafundi, Palestra, Pisilli e Raimondo, oltre a Comuzzo che però non scese in campo) e 16 alla prima chiamata in Under 21. Cinque i calciatori sotto età: il 2008 Camarda e i 2006 Mascardi, Fini, Pafundi e Venturino. Questi i convocati dell’Under 21: – portieri: Diego Mascardi (Spezia), Edoardo Motta (Reggiana), Lapo Nava (Cremonese); – difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Moenchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Riyad Idrissi (Cagliari), Michael Kayode (Brentford), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Marianucci (Napoli), Brando Moruzzi (Empoli), Marco Palestra (Cagliari); – centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Las Palmas), Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Pescara), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma); – attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Seydou Fini (Genoa), Luca Koleosho (Espanyol), Simone Pafundi (Sampdoria), Antonio Raimondo (Frosinone), Lorenzo Venturino (Genoa).

