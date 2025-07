Italiani Assoluti di Beach Volley: a Marina di Modica la terza tappa Gold Fonzies con i big

beach volley

Da venerdì 1 a domenica 3 agosto, le sfide con le migliori coppie italiane, tra conferme e nuove leve

Si accende l’estate del beach volley italiano con l’attesa terza tappa Gold Fonzies del Campionato Italiano Assoluto, che da venerdì 1 a domenica 3 agosto porterà in campo a Marina di Modica (Ragusa) le eccellenze del circuito nazionale. L’evento, organizzato dall’associazione I Soci con il sostegno della Regione Sicilia e del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in collaborazione con il Comune di Modica, si prepara ad accogliere atleti di alto livello impegnati sul campo e un pubblico appassionato.

Mentre proseguono senza soste i lavori di allestimento del villaggio e dei quattro campi di gara, cresce l’attesa per i match che vedranno protagonisti nel tabellone maschile la coppia testa di serie numero uno: Tiziano Andreatta e Davide Benzi, reduci da importanti performance a livello internazionale e nazionale. Tra gli sfidanti si segnalano Carlo Bonifazi e Raoul Acerbi, Tobia Marchetto e Davide Dal Molin, oltre a Simone Podestà e Matteo Martino, Davis Krumins e Marco Caminati, Giacomo Spadoni e Michele Luisetto, e Federico Geromin con Matteo Camozzi. Presente anche l’ex modicano Manuel Alfieri, attualmente in gara con Riccardo Iervolino, dato che il suo compagno abituale Alex Ranghieri è impegnato agli Europei di Dortmund. Completano la lista altri team agguerriti quali Filippo Mancini-Mattia Orioli e Andrea Frinolli-Mattia Falzaresi.

Nel femminile domina la lista Chiara They in coppia con Sara Breidenbach, prime teste di serie e protagoniste assolute delle tappe di Caorle, Catania e Montesilvano, dove hanno conquistato anche la Coppa Italia. Tra le più accreditate avversarie spiccano Federica Frasca e Alice Gradini, vincitrici lo scorso anno proprio a Marina di Modica, e Giada Benazzi con Erika Ditta, reduci dal successo a Marina di Ravenna. Non mancano le candidate al podio come Eleonora Sestini-Maria Rachele Mancinelli, Aurora Mattavelli-Margherita Tega, Camilla Sanguigni-Sofia Balducci e altre formazioni di rilievo.

Le qualificazioni vedranno in campo figure di spicco quali Daniele Lupo, medaglia d’argento olimpica a Rio 2016 e vincitore della tappa di Catania con Davide Borraccino. Molto attesi anche Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, terzi lo scorso anno a Modica, insieme a Alessandro Carucci-Edgardo Ceccoli e la forte coppia Fabrizio Manni-Jakob Windisch.

Importante è la presenza della nutrita delegazione siciliana guidata da Franco Arezzo, vincitore della tappa catanese 2024, che con Luca Bigarelli sarà seguito dal tecnico Gianpietro Rigano. In gara anche il vittoriese Giovanni Alfieri con Matteo Bernardi e molti altri giovani locali pronti a sfidare le migliori coppie italiane per un posto nelle fasi finali.

Il torneo fa parte di un circuito che ha già regalato show di alto livello in otto tappe, quattro delle quali Gold Fonzies. Dopo i successi di Ranghieri-Alfieri e They-Breidenbach a Caorle, le conferme a Montesilvano e la prova convincente di Lupo-Borraccino a Catania, la competizione ha tenuto alta l’attenzione con vittorie di Bonifazi-Acerbi e Benazzi-Ditta a Marina di Ravenna.