Italiano, ‘a Cagliari per l’8/o posto poi penseremo alla finale’

Felice di poter salutare Ranieri e ringraziarlo per quanto fatto

FIRENZE, 22 MAG – “Stiamo vivendo una situazione particolare, tra una settimana avremo la finale di Conference ma domani a Cagliari abbiamo una partita importante per blindare l’ottavo posto in campionato. Ho parlato ai ragazzi di quanto ha fatto l’Atalanta a Lecce dove è riuscita a conquistare i punti necessari per la zona Champions facendo una grande prestazione, quindi domani sarà una gara vera, al termine ci proietteremo sulla sfida di Atene”. Così Vincenzo Italiano alla vigilia della trasferta contro la formazione sarda già portata in salvo da Claudio Ranieri che ha appena annunciato l’addio.”Saremo gli ultimi avversari della sua lunga straordinaria carriera – ha detto il tecnico viola in conferenza stampa – domani sarò felice e onorato di poterlo salutare e ringraziarlo per ciò che ha fatto”.

