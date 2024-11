Italiano, ci è mancato il gol ma non meritavamo di perdere

agenzia

Tecnico Bologna, 'in Champions giochiamo con rivali più forti'

BOLOGNA, 05 NOV – “Non riusciamo a mettere quel qualcosa in più nell’ultimo passaggio e nella rifinitura. Oggi non bene il primo tempo, poi abbiamo aggiustato qualcosa nel secondo e i ragazzi sono stati molto bravi. Abbiamo preso il gol su una palla inattiva, peccato perché secondo me non ce lo meritavamo. Perdiamo contro una squadra forte che non ti fa ragionare e nel primo tempo si è visto. Ci è mancato il gol, ma la prestazione per me è stata positiva”. Così Vincenzo Italiano nel dopopartita di Bologna-Monaco. Incassata la sconfitta, il tecnico guarda al futuro immediato. “Domani apriremo il capitolo Roma – dice Italiano -, convinti di aver fatto una grande partita anche oggi e sapendo di non essere stati in grado di concretizzare palle gol. In questa competizione, la Champions, giochiamo contro squadre superiori a noi che non lo stanno dimostrando al 100% perché siamo bravi noi a metterli in difficoltà. Dobbiamo cogliere gli spunti positivi. Teniamo botta”. “Ho appena guardato con lo staff le quattro situazioni nitide per andare in vantaggio – aggiunge – e se non abbiamo la capacità di metterla dentro ci sta lo ‘svarione’ finale. Non c’è però nessun rischio: da domani si prepara la Roma, una partita difficile che analizzeremo bene”.

