Italiano, ora avanti con furore, non possiamo fermarci

Il tecnico, 'sono felice per il successo e per il gol di Arthur'

FIRENZE, 13 MAG – ”Stiamo cominciando ad avvertire la stanchezza per questa lunga cavalcata però dobbiamo arrivare a questo finale di stagione con entusiasmo e furore, non possiamo fermarci”. Così Vincenzo Italiano al termine della partita vinta in rimonta sul Monza che ha portato la Fiorentina all’ottavo posto, superando il Napoli prossimo avversario. Migliore risposta dopo l’approdo in finale di Conference del 29 maggio contro l’Olympiacos. ”Sono felice per il successo e per il gol di Arthur, abbiamo voluto questo giocatore e questa gioia lo ripaga di tante difficoltà avute, è stata propria una gioia – continua il tecnico viola – Bisogna rimanere sul pezzo perché dobbiamo arrivare alla finale con la testa giusta e grande spirito. Ci manca qualche punto però cercheremo di sfruttare al meglio queste ultime partite di campionato. Stiamo cercando di centellinare tutte le energie. Sono contento perché i ragazzi meritano tutto questo, ci faremo trovare pronti”. Quindi un plauso anche Gonzalez al 10° gol in A: ”Nico sta bene fisicamente dopo un periodo poco brillante, è un giocatore molto importante per noi, ora pensiamo al finale di campionato poi tutti ad Atene, ci prepareremo cercando di lavorare per mettere in difficoltà l’Olympiacos” ribadisce Italiano che conta di recuperare per venerdì sia Belotti che Ikoné. Aggiunge Arthur: ”L’abbraccio con Italiano dopo il cambio? Bellissimo. Metà del gol è sua, l’altra per tutti gli altri, dai tifosi ai miei compagni che mi danno fiducia. Mi piacerebbe segnare anche ad Atene. Il futuro? A Firenze sto molto bene ma non dipende solo da me”. Rocco Commisso dagli Stati Uniti si è congratulato per telefono con l’allenatore e gli autori dei due gol: ”La Fiorentina ha fatto una grandissima partita in un momento fondamentale della stagione. Nonostante la stanchezza e le difficoltà, tutti hanno dimostrato grande attaccamento e voglia di fare sempre meglio e dare tutto fino all’ultimo. Avanti così” il messaggio del presidente viola.

