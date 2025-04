Italiano si gode il Bologna, “secondo tempo strepitoso”

agenzia

Il Tecnico: "Felicissimo, diamo continuità ai risultati"

ROMA, 07 APR – Al termine di 90 minuti di pressing asfissiante é arrivato solo un punto contro il Napoli, ma Vincenzo Italiano non può che essere soddisfatto della prestazione del suo Bologna. “Abbiamo giocato un secondo tempo strepitoso” dice l’allenatore a DAZN. Il calendario che aspetta i rossoblù da qui a fine campionato non sarà semplice, “ma dobbiamo conservare questo atteggiamento – aggiunge – L’ho appena detto ai miei ragazzi”. “Meglio il Napoli nel primo tempo, ma poi noi nella ripresa siamo stati arrembanti, grandiosi, chiudendoli sempre là dietro e andando vicinissimi alla vittoria con l’occasione finale – ha concluso Italiano -. Sono felicissimo, diamo continuità ai risultati, proponiamo ancora prestazioni di qualità e aggiungiamo un punto alla nostra classifica. Dopo aver affrontato il Napoli, una delle squadre più forti del campionato, non é cosa da poco”.

