Italiano, sono dispiaciuto per Motta

Tecnico del Bologna: "A Venezia sarà tosta, spazio a Dallinga'

BOLOGNA, 28 MAR – Il Bologna è arrivato alla sosta battendo 5-0 la Lazio e prendendosi il quarto posto. Riprende il cammino a Venezia, domani alle 15, dove sarà chiamato a difendere il posizionamento Champions e Vincenzo Italiano invita dimenticare il passato e prepararsi a una battaglia: “Sarà una partita tosta, se andiamo a vedere gli ultimi risultati del Venezia (quattro pareggi con un solo gol subito contro Lazio, Atalanta, Como e Napoli) dobbiamo essere consapevoli che dovremo fare una grande partita e ribattere colpo su colpo, perché ogni squadra ha fame in relazione al proprio obiettivo. Durante la sosta non abbiamo avuto tutti i giocatori e i sudamericani sono arrivati solo oggi: sappiamo che ci sono delle difficoltà che dobbiamo affrontare”. In primis le assenze di De Silvestri, Lykogiannis e Castro: “Lollo ha la febbre, Lykogiannis ha preso una botta alla caviglia, Santi è squalificato e ha rimediato una botta in nazionale, ma fortunatamente non è nulla di grave”. In attacco, quindi, spazio a Dallinga: “Sarà della partita, ha avuto una settimana in più per prepararsi, può darci una mano e avrà la possibilità di giocarsi le sue chance: ha tanta voglia di dimostrare il suo valore”. Ci fosse bisogno di un cambio in attacco? “Odgaard”. Il tecnico ha chiuso la conferenza stampa di presentazione della trasferta di Venezia con un pensiero per l’ex tecnico rossoblù Thiago Motta, fresco di esonero dalla Juventus: “Mi dispiace perché è un collega e perché è sempre sgradevole mollare un lavoro iniziato, anche se questi sono aspetti che conosciamo. Sono convinto che ci saranno altri momenti in cui Thiago dimostrerà il valore del suo lavoro, come ha fatto qui a Bologna”.

