Italvolley di Velasco oro, e’ 12/o Italia a Parigi

agenzia

Le azzurre battono 3-0 gli Usa e infrangono un tabu'

PARIGI, 11 AGO – L’Italia allenata da Julio Velasco e’ oro nella pallavolo donne a Parigi 2024. In finale le azzurre hanno battuto gli Usa 3-0, infrangendo il tabù della pallavolo italiana che non aveva mai vinto le Olimpiadi. L’oro dell’Italvolley e’ il 12/esimo della spedizione azzurra a Parigi. Si tratta della medaglia n.40, come a Tokyo dove pero’ gli ori erano 10.

