Ivanisevic, io e Djokovic stanchi l’uno dell’altro

agenzia

L'ex coach del serbo, sentivo di non poterlo più aiutare

ROMA, 04 APR – Goran Ivanisevic, allenatore di Novak Djokovic dal 2018 a pochi giorni fa, in un’intervista a Sport Klub, è tornato sulla separazione: “Non c’é un vero motivo se non quel senso di saturazione e fatica dopo cinque anni davvero difficili e intensi – ha spiegato l’ex campione di Wimbledon -. Diciamo che io mi ero stancato di lui e lui si era stancato di me: ma in ogni caso non sentivo più di poterlo aiutare”.

