Jabeur si ritira, Paolini agli ottavi a Miami

agenzia

La tunisina fermata da un infortunio al polpaccio nel primo set

ROMA, 22 MAR – Jasmine Paolini avanza agli ottavi del Wta 1000 di Miami. Sul cemento del torneo della Florida l’azzurra (n.6 del seedin), supera la tunisina Ons Jabeur (n.31), costretta al ritiro a metà del primo set per un infortunio al polpaccio sinistro. Per Paolini è il miglior risultato al Miami Open. La 29enne di Bagni di Lucca, n.7 nella classifica mondiale, entrata in gara direttamente al secondo turno battendo in due set la slovacca Sramkova, era avanti 4-3 quando la tunisina ha deciso il ritiro. “Sono contenta per il passaggio del turno, ma avrei preferito giocare – le parole dell’azzurra -. So come ci si sente, spero che possa recuperare al più presto, lei è una delle persone migliori in assoluto nel circuito”.

