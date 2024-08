Jacobs, non mi sono spremuto troppo, pensavo a domani

agenzia

'Dovevo conservare energie. Qui l'atmosfera è fantastica'

PARIGI, 03 AGO – “Dovevo conservare energie in vista di domani, quindi non mi sono spremuto troppo. Mi sento molto bene, e domani spero di trovare le giuste sensazioni in pista. Sono felice di essere qui, l’atmosfera è fantastica”. Così Marcell Jacobs, ai microfoni di Eurosport, dopo essersi piazzato secondo e quindi qualificato per le semifinali dei 100 metri di domani.

