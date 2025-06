Jacobs rimodula preparazione, annullato il suo 100 a Roma

agenzia

Lo annunciano organizzatori dello Sprint Festival

ROMA, 18 GIU – Marcell Jacobs non prenderà parte alle gare di venerdì 20 allo Stadio dei Marmi, per lo Sprint festival di Roma: lo annunciano gli organizzatori dell’evento, comunicando l’annullamento della conferenza stampa in programma domani al Circolo del Tennis. Il debutto stagionale sui 100 del campione olimpico di Tokyo, ieri a Turku, ha infatti “evidenziato la necessità per Jacobs di rimodulare il programma di questo inizio di stagione: dopo avere pienamente recuperato l’infortunio accusato alla fine di marzo, occorre completare il lavoro in allenamento per affrontare al massimo della preparazione atletica i prossimi appuntamenti”. Ieri Jacobs ha corso in batteria col tempo di 10”30 ed ha chiuso la finale ottavo, in 10”44

