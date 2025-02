Jacobs spiato,Mei ‘pronti a aprire fascicolo se confermato’

agenzia

'Tortu non sfiorato da indagine. In nazionale chi è più veloce'

ROMA, 14 FEB – “Se questo fosse confermato la procura federale sarà pronta ad aprire un fascicolo. Filippo Tortu non risulta assolutamente sfiorato dall’indagine”: così, al Tg1, il presidente della Fidal Stefano Mei interviene sulla vicenda del presunto spionaggio nei confronti di Marcell Jacobs da parte del fratello di Filippo Tortu. “La federazione non è preoccupata nè rattristata – ha aggiunto Mei -. Come sempre, in nazionale andrà chi è più veloce e questa sarà la regola che varrà anche per la staffetta”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA