Jalen Williams altri 5 anni a Oklahoma City per 287 milioni

agenzia

La 24enne ala ora sotto contratto con i Thunder fino al 2030-'31

LOS ANGELES, 10 LUG – Jalen Williams ha prolungato di 5 anni il contratto con gli Oklahoma City Thunder, recentemente incoronati campioni NBA, per un valore di 287 milioni di dollari (245 milioni di euro), secondo quanto riportato da ESPN. La 24enne ala All-Star, ora sotto contratto con i Thunder fino al 2030-’31, ha registrato una media di 21,6 punti durante la stagione regolare e 21,4 punti nei playoff. Altri due giocatori chiave nella corsa al titolo, il playmaker canadese Shai Gilgeous-Alexander (285 milioni in 4 anni) e il centro Chet Holmgren (250 in 5 anni), hanno recentemente prolungato i rispettivi contratti con Oklahoma. Williams si è messo in mostra durante la finale contro Indiana, segnando in particolare 40 punti in Gara 5, nonostante un infortunio al polso con cui aveva a che fare da aprile. È stato operato il 1° luglio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA