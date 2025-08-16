Jannik Sinner vola in finale a Cincinnati

agenzia

L'italiano si impone in due set sul francese Atmane

ROMA, 16 AGO – Jannik Sinner batte Terence Atmane e vola in finale al Masters 1000 di Cincinnati. L’italiano, numero 1 al mondo, si impone in due set con il punteggio di 7-6 6-2 in un’ora e 26 minuti sull’emergente 23enne francese, n. 136 della classifica Atp. In finale Sinner affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA