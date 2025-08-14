Jashari si presenta ‘il Milan è un sogno e Pirlo è il mio idolo’

agenzia

'Trattativa lunga ma ora sono felice, ripagherò fiducia club'

MILANO, 14 AGO – Il Milan “è un sogno che si realizza” dopo una lunghissima trattativa che il club rossonero è riuscito a chiudere con il Brugge. Ardon Jashari ora è felice, finalmente rossonero. “Tutti sanno che è stata una trattativa lunga, ma fin dai primi contatti con il Milan era chiaro che volessi venire qui. Sapevo che non sarebbe stato facile perché ero importante per il Club Brugge e non mi avrebbero fatto andare via facilmente. Serviva pazienza. Tare mi ha sempre detto che avrebbe fatto di tutto per portarmi qui. Anche se sono arrivati altri club, io volevo solo il Milan. Ora siamo tutti contenti”, racconta nella conferenza stampa di presentazione. L’idolo è Pirlo. “Ho una storia simile a lui, ha iniziato da numero 10 e pure io. Poi è arrivato qui e ha giocato dai playmaker. Anch’io ho iniziato da trequartista e ora gioco più indietro. E’ stato una grande fonte di ispirazione per me”. La pressione e le aspettative sono alte ma non vuole paragoni con De Katelaere: “Unica cosa in comune è che arriviamo dal Brugge. Sento un po’ la pressione, ma chi indossa questa maglia sa che pressione c’è, quindi è tutto normale. Io lavorerò duro per rendere orgogliosi i tifosi e ripagare la fiducia del club”.

