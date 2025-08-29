Jasmine Paolini si ferma agli Us Open: «Ho perso lucidità»

Tennis

Contro la ceca Vondrousova non le è riuscita l’impresa: ha commesso vari errori e alla fine ha dovuto cedere contro l'avversaria nonostante il sostegno del pubblico

Jasmine Paolini si piega alla ceca Marketa Vondrousova. L’azzurra è stata battuta in due set (7-6 6-1): una sconfitta che la costringe ad abbandonare gli Us Open senza essere riuscita a eguagliare la prestazione dello scorso anno, quando raggiunse gli ottavi di finale in quello che è stato il suo miglior risultato nell’ultimo Grande Slam della stagione.

Arrivata in finale a Cincinnati, Paolini era partita bene agli Us Open ed era sembrata aver ritrovato serenità dopo la mini-crisi tecnica – con tanto di cambi di allenatori in sequenza – che l’aveva messa in difficoltà. Al termine del secondo turno, dopo aver sconfitto Iva Jovic, l’azzurra era apparsa sorridente e fiduciosa. Contro Vondrousova non le è però riuscita l’impresa: ha commesso vari errori e alla fine ha dovuto cedere contro la ceca nonostante il sostegno del pubblico. «L’ho sentito il pubblico. Fa piacere, a volte ti può dare una mano. Oggi purtroppo mi sono fatta aiutare forse poco perché facevo fatica di mio», ha detto Paolini in conferenza stampa. «Il primo set ero partita abbastanza bene. Idee chiare però ho avuto tante chance che non sono riuscita a prendere. Il secondo set ho perso di lucidità e credo si sia visto parecchi», ha spigato l’azzurra.