Javier Aguirre torna alla guida del Messico

Chi si rivede, già ct del 'Tri' ai Mondiali del 2002 e del 2010

CITTA DEL MESSICO, 23 LUG – Javier Aguirre, 65 anni, commissario tecnico del Messico ai Mondiali del 2002 e del 2010, torna a guidare questa nazionale. Lo ha annunciato con un video diffuso sui social il segretario generale della federcalcio messicana Duilio Davino, precisando che assistente di Aguirre sarà l’ex di Verona e Barcellona Rafa Marquez. Aguirre in passato ha allenato anche le nazionali di Egitto e Giappone e ora, subentrando a Jaime Lozano che non ha accettato la proposta di rinnovo fattagli dopo la Coppa America, avrà il compito di guidare il ‘Tri’ nel Mondiale che il Messico ospiterà nel 2026 assieme a Usa e Canada. A livello di club il nuovo ct ha lavorato molto in Spagna, con Atletico Madrid, Espanyol e Maiorca.

