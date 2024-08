Joao Neves dal Benfica al Psg per 70 milioni di euro

agenzia

Fino al 2029. Centrocampista portoghese e nazionale ha 19 anni

ROMA, 05 AGO – Il centrocampista portoghese del Benfica Joao Neves, talento 19enne, ha firmato un contratto fino al 2029 per il Paris Saint Germain. Lo ha ufficializzato il club della capitale francese. Secondo indiscrezioni di stampa sarebbe costato 70 milioni di euro. Formatosi nel club di Lisbona, ha già mostrato doti tecniche notevoli e capacità sia nel recupero del pallone che nell’impostazione. Al Psg Neves troverà tre compagni di nazionale con i quali ha disputato Euro 2024: Danilo, Vitinha e Nuno Mendes. “Sono molto orgoglioso di far parte del Psg, una società molto ambiziosa”, ha dichiarato Neves in un comunicato diffuso dal club parigino. Secondo il patron qatarino, Nasser Al-Khelaifi, “Joao è uno dei giocatori più talentuosi del Portogallo e del mondo”. L’accordo per il passaggio di Neves al Psg include il ritorno in prestito al Benfica del centrocampista 26enne Renato Sanches, che ha militato anche nella Roma. Il 19enne portoghese è il secondo acquisto dei parigini, che ritenteranno l’assalto finora sempre fallito alla Champions League, dopo il portiere russo Matvey Safonov.

