Jorgenson vince l’Attraverso le Fiandre, 7/o Mila

agenzia

Lo statunitense è del team di van Aert, in ospedale dopo caduta

ROMA, 27 MAR – Lo statunitense Matteo Jorgenson (Visma-Lease the bike) ha vinto la Attraverso le Fiandre (188,6 km da Roeselare a Waregem), 78/a edizione della corsa su strada che precede di pochi giorni la classica monumento Giro delle Fiandre che si correrà a Pasqua. Una piccola soddisfazione della squadra dopo il serio incidente di corsa che ha coinvolto il suo uomo di punta, Wout Van Aert, portato via in ambulanza e quindi ricoverato. Già vincitore della Parigi-Nizza, il ciclista americano ha piazzato l’affondo decisivo a sette chilometri dal traguardo arrivando da solo al traguardo. Sul podio sono saliti anche il norvegese Jonas Abrahamsen e lo svizzero Stefan Kung. Settimo classificato, e migliore degli italiani, Jonathan Milan.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA