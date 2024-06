Joselu lascia il Real Madrid e va in Qatar

agenzia

L'attaccante 34enne, eroe in Champions, giocherà con Al-Gharafa

ROMA, 28 GIU – L’attaccante del Real Madrid Joselu ha firmato un contratto con il club del Qatar Al-Gharafa, ha annunciato il Real Madrid, che aveva intanto esercitato l’opzione per acquistare il giocatore dall’Espanyol. Secondo il sito ufficiale di Al-Gharafa, Joselu ha firmato per due stagioni più una terza facoltativa. Il 34enne Joselu, presente agli Europei in Germania con la Roja, era stato ceduto in prestito al Real all’inizio della scorsa stagione dal club catalano con cui era sotto contratto fino al 2025. Ha giocato 49 partite e segnato 18 gol la scorsa stagione con il club merengue, vincendo con i compagni la Champions – segnando due gol decisivi nella semifinale col Bayern Monaco -, la Liga e la Supercoppa spagnola. “Il Real Madrid ringrazia Joselu per la sua professionalità e il suo ‘madridismo’ e gli dimostra tutto il suo affetto, così come la sua famiglia, alla quale augura buona fortuna in questa nuova fase della loro vita”, scrive il club madrileno sul suo sito ufficiale.

