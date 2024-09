Jova abbraccia Bebe Vio, grati per quello che sei capace di fare

agenzia

'Io e le mie figlie siamo a Parigi per fare il tifo per lei'

ROMA, 05 SET – “La nostra magica Bebe Vio nazionale! Ieri dopo aver vinto il bronzo l’ho abbracciata: era sudata come me dopo un concerto e felice di avercela fatta ancora a mettersi una medaglia al collo”. Jovanotti pubblica sui suoi profil social una foto che lo ritrae abbracciato alla schermitrice azzurra dopo il terzo posto alle Paralimpiadi. “Io e le mie ragazze siamo venuti a Parigi per due giorni alle Paralimpiadj a fare il tifo perché in tanti anni che siamo amici e fan di Bebe non l’avevamo mai vista in combattimento – aggiunge l’artista -. Che forza, che velocità, che dedizione e che spirito. Grande sorellina ti siamo tutti molto grati per quello che sei capace di fare”.

