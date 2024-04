Juan Jesus: ds Napoli,faremo manifestazioni antirazzismo private

agenzia

Meluso: comunicato club inequivocabile, delusi da vicenda

ROMA, 30 MAR – “Il club ha fatto un comunicato chiaro e inequivocabile. Non parteciperemo a eventi istituzionali contro il razzismo. Le manifestazioni contro le discriminazioni le faremo in modo privato”. Nel prepartita di Napoli-Atalanta il ds azzurro Mauro Meluso ha confermato la posizione del club dopo la sentenza che ha scagionato Acerbi in merito al caso degli insulti razzisti a Juan Jesus. “Siamo rimasti delusi dalla vicenda – ha addetto Meluso ai microfoni di Dazn – se devo dare un parere personale, dico che quando si sbaglia basterebbe chiedere scusa, questo è un mio pensiero personale”

