Judo: Bellandi, ‘mondiale una conferma, ora obiettivo Abu Dhabi’

'Rappresentare l'Italia nelle grandi competizioni è un onore'

FIRENZE, 03 LUG – “Questo mondiale è stato dopo 11 lunghi mesi la mia riconferma, io sono estremamente grata e onorata di poter ancora rappresentare l’Italia, di portare in alto l’Italia in questa disciplina, nelle competizioni più importanti”. Lo ha detto Alice Bellandi, campionessa olimpica di judo e campionessa del mondo due settimane fa a Budapest, parlando a margine del premio Fair Play Menarini a Firenze. “Adesso mi sto mi sto riposando, e il prossimo obiettivo penso sia il Grand Slam a novembre ad Abu Dhabi”, ha aggiunto. Bellandi ha espresso gratitudine per il riconoscimento conferitole dalla Fondazione Fair Play Menarini: “E’ bellissimo rappresentare questi valori – ha spiegato -, che sono fondamentalmente i valori più importanti dello sport. Nel judo in particolare il rispetto è la chiave di tutto: dal saluto al rispetto per l’avversario in uno sport di combattimento, che tu vinca che tu perda, il saluto è sempre estremo rispetto e onore alla persona che tu hai davanti”.

