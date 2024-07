Judo: festa a Scicli per Savita Russo, il talento ibleo il 30 prossimo sarà in gara ai Giochi di Parigi

Sport, Ragusa

A soli 19 anni questa straordinaria atleta, allieva alla Ecodem Koizumi del maestro Maurizio Pelligra, parteciperà alle Olimpiadi. I complimenti dei sindaci Mario Marino (Scicli) e Peppe Cassì (Ragusa)

Splende il Sole sulla Sicilia, è quello di Savita Russo la judoka iblea che parteciperà ai Giochi di Parigi. Il nome di Savita scelto dai suoi genitori Salvo e Marica, ha infatti origine dall’India e letteralmente significa Sole, come quello che ha fatto accendere nella centralissima via Mormina a Scicli in occasione della serata organizzata dal Comune di Scicli per dare il giusto risalto a questa straordinaria atleta che alla Ecodep Koizumi Judo Scicli di Maurizio Pelligra ha costruito questa eccezionale impresa di partecipare a soli 19 anni alla sua prima Olimpiade.

Savita Russo e il maestro Maurizio Pelligra

“Ho cominciato a soli 7 anni a praticare per caso lo judo – racconta Savita Russo davanti ad una numerosa e attenta platea – visto che ero andata con una mia amica a provarlo alla Basaki Ragusa, poi lei ha mollato e io invece ho continuato e nel 2019 c’è stato poi l’incontro con il maestro Maurizio Pelligra e sono passata alla Koizumi Scicli. Con lo judo è stato un amore a prima vista perchè ho anche provato altre discipline come la danza, ma ho subito capito che erano gli sport da combattimento quelli che mi attiravano di più”.

Savita Russo il 30 prossimo sarà in gara a Parigi nella categoria 63 kg

E così dal 2019, Savita Russo, 19 anni lo scorso 18 maggio, ha cominciato con il maestro Maurizio Pelligra una vera istituzione in Sicilia nello judo, la scalata verso i vertici nazionali prima e internazionali dopo arrivando adesso a raggiungere il traguardo che ogni sportivo sogna: le Olimpiadi.

Il sindaco di Scicli Mario Marino, Savita Russo, il maestro Maurizio Pelligra e il sindaco di Ragusa Peppe Cassì

“Dobbiamo fare i complimenti a te, ai tuoi genitori e al tuo maestro – l’esordio di Peppe Cassì, sportivissimo primo cittadino di Ragusa – perchè continui a dare lustro a tutto il nostro territorio. Oggi la tua avventura olimpica parte da Scicli, al ritorno comunque vada ci racconterai la tua esperienza olimpica e faremo festa anche a Ragusa“.

“Un vero orgoglio per Scicli – ha fatto eco Mario Marino sindaco di Scicli, con a fianco gli assessori Valeria Timperanza, Enzo Giannone e Giovanni Falla – poter fare accendere i riflettori su questa disciplina e su Scicli. Siamo già al lavoro per consegnare a Donnalucata una palestra per lo judo dove Savita e tanti altri talenti potranno praticare nella maniera migliore lo judo. Una promessa che faccio al maestro Maurizio Pelligra con la speranza che in breve tempo questa struttura possa essere pronta e consegnata agli sportivi scilitani”.

Il sindaco di Scicli Mario Marino, l’assessore allo Sport di Ragusa Simone di Grandi, Savita Russo, l’assessore allo Sport di Scicli Valeria Timperanza, il maestro Maurizio Pelligra e l’assessore ai lavori Pubblici Enzo Giannone

La Koizumi Scicli continua infatti a fare “miracoli” sportivi visto che l’inossidabile maestro Maurizio Pelligra oltre a Savita nella sua palestra in un sottoscala di Scicli da sempre sforna e continua a sfornare talenti. “Speriamo che l’impresa di Savita – le parole del maestro Maurizio Pelligra che ha voluto ringraziare quanti sostengono la Koizumi in testa la Ecodep – possa farci finalmente avere in breve tempo una palestra adeguata dove poterci allenare e continuare ad avviare allo judo tanti giovani sciclitani” Intanto godiamoci questo momento di festa”.

“Avere stasera qui Savita Russo – le parole di Valeria Timperanza, assessore allo Sport del Comune di Scicli, affiancata dal suo collega di Ragusa, l’assessore Simone Digrandi – è una grande emozione. Io ho fatto sport e posso capire tutti sacrifici che ci sono dietro per raggiungere un grade traguardo come le Olimpiadi. Un grazie a Savita, ai suoi genitori e al suo maestro Maurizio Pelligra“.

Al centro Savita Russo con i due genitori, papà salvo e la mamma Marica

“Abbiamo subito capito che Savita voleva arrivare in alto – ci dicono i genitori di Savita, Salvo grande atleta, dall’atletica, al triathlon alla pallamano e adesso tecnico di pallamano e la mamma Marica la sua prima tifosa – e senza tralasciare nulla visto che quest’anno ha conseguito la maturità al liceo scientifico nonostante gli allenamenti e le numerose gare a livello nazionale e internazionale”.

“Ho avuto la notizia ufficiale della conquista del “pass” olimpico – racconta Savita – a casa di mia nonna e cos’ ho condiviso subito con loro questa grande gioia. Un premio alla mia testardaggine, alla mia voglia di lavorare in palestra, ancora oggi ogni giorno non aspetto altro che andare ad allenarmi e nel mio futuro mi vedo come allenatrice“.

Salvo, Savita e Marica Russo e il Maestro Maurizio Pelligra

Intanto il 30 prossimo ci sarà da fare il tifo per Savita Russo impegnata a Parigi nella gara per la categoria 63 kg: “Spero di poter arrivare fino in fondo, non prometto nulla ma darò il massimo“.

LA SCHEDA. Savita Russo, figlia d’arte, ha sviluppato la sua passione per il judo ad appena sette anni. Savita è stata scoperta dall’allenatore Maurizio Pelligra, crescendo sui tatami dell’Ecodep Koizumi. Talento e determinazione non le mancano e nel 2022 ha subito conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali cadetti; nel 2023 ha vinto il titolo europeo juniores in Olanda. Quest’anno la definitiva esplosione a livello assoluto conquistando il bronzo agli Europei di Zagabria e tanti punti nei vari slam e Gp internazionali che sono serviti per staccare il “pass” olimpico.

Ai Giochi di Parigi ci sarà anche il messinese Corrado Bongiorno, maestro dell’Airon Judo 90 Furci Siculo che sforna da sempre grandi campioni come Elios Manzi azzurro ai Giochi di Rio 2016 e tanti altri. Il maestro Corrado Bongiorno, presidente della Federjudo Sicilia alle Olimpiadi farà parte dello staff tecnico azzurro.

Savita Russo e il maestro Corrado Bongiorno

