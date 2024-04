Sport

Judo: oggi a Zagabria via agli Europei, in pedana i siciliani Elios Manzi, Angelo Pantano, Lorenzo Rigano e Savita Russo

Una vetrina importante per i tre campioni peloritani che inseguono il "pass" per i Giochi di Parigi e per la giovane talentuosa judoka iblea. Nello staff tecnico azzurro il messinese Corrado Bongiorno

Di Lorenzo Magrì | 25 Aprile 2024