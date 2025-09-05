Judo: Sicilia subito sul podio agli Europei junior con i palermitani Francesco Sampino (argento) e Sofia Mazzola (bronzo)

Sport

A Bratislava oggi si continua e c'è attesa per l'iblea Savita Russo, azzurra ai Giochi di Parigi e la palermitana Sara Virgilio. Soddisfatto il tecnico palermitano Fabrizio Fantauzzo responsabile del settore tecnico azzurro

I campionati Europei junior di judo sono partiti nel modo migliore per i colori azzurri. Alla Gopass Arena di Bratislava l’Italia ha vinto ben 5 medaglie e facendo risuonare l’inno di Mameli grazie ai successi di Michela Terranova nei 57 kg e Gaia Stella nei 52 kg dove ha battuto in finale l’altra azzurra Ilaria Finestrone. Le altre due medaglie portano la firma di due giovani talenti palermitani, Francesco Sampino (Fiamme Gialle) argento nei 60 kg e Sofia Mazzola (Judo Virtus Villabate) nei 48 kg, per la gioia del maestro Fabrizio Fantauzzo, il tecnico palermitano responsabile dello staff azzurro junior.

Il maestro Fabrizio Fantauzzo e Francesco Sampino

“Questo traguardo è il frutto di mesi di allenamento, dedizione ed impegno costante – le parole di Francesco Sampino – e sul tatami, ero determinato a superare ogni sfida. Volevo conquistare una medaglia e l’ho fatto.Un ringraziamento speciale va anche all’allenatore ed ai miei compagni di squadra delle Fiamme Gialle che hanno mi sostenuto ed incoraggiato durante tutta la preparazione e almio maestro Fabrizio Fantauzzo che mi ha seguito per tutta la gara in ogni singolo dettaglio”.

Sofia Mazzola e il maestro Fabrizio Fantauzzo

“Mi prendo questa medaglia di bronzo – le parole di Sofia Mazzola – e riesco così a dare continuità ai miei risultati. Un errore non mi ha permesso di giocarmi la finale ma ora subito al lavoro in vista dei Mondiali. Ringrazio il mio maestro Fabrizio Fantauzzo e MarcoFantauzzo compresa tutta la Judo Virtus e un abbraccio alla mia famiglia”.

“I ragazzi sono stati a dir poco fantastici – commenta felice il maestro Fabrizio Fantauzzo – hanno combattuto con orgoglio e tenacia portando in alto i colori della nostra bandiera. Le cinque medaglie ci assicurano momentaneamente il primo posto nel medagliere e ci danno ulteriore carica per proseguire nella stessa direzione nei prossimi due giorni di gara. Doveroso il ringraziamento alle società di appartenenza per la fattiva collaborazione e disponibilità dimostrata sia prima che durante la gara”.

L’iblea Savita Russo in azione

OGGI TOCCA ALL’IBLEA RUSSO E ALLA PALERMITANA VIRGILIO. E oggi l’Italia ha la possibilità di incrementare il medagliere con in gara altre sette atleti in testa l’iblea Savita Russo (Fiamme Azzurre) azzurra ai Giochi di Parigi 2024. A Bratislava Savita Russo sarà impegnata oggi nei 63 kg; nei 70 kg sul tatami la palermitana Sara Virgilio (Virtus Villabate) insieme all’altra azzurra Serena Ondei; Gabriele Piccolo e Lucio Tavoletta nei 73 kg e Simone Covi e Francesco Sansonetti negli 81 kg.

Sara Virgilio (Virtus Villabate)

