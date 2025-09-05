Judo: straordinaria impresa di Savita Russo, l’iblea si laurea campionessa d’Europa junior

Sport

A Bratislava ancora una grande prova del talento siciliano, oro nella categoria 63 kg. Sono così tre le medaglie siciliane in questa importante rassegna continentale dopo l'argento di Francesco Sampino e il bronzo di Sofia Mazzola. la felicità del maestro Fabrizio Fantauzzo, palermitano, responsabile dello staff tecnico azzurro

L’Italia dello judo protagonista agli Europei junior in via di svolgimento a Bratislava. Dopo le 5 medaglie conquistate nella prima giornata, oggi ancora una volta si è sentito l’Inno di Mameli grazie alla splendida prestazione dell’iblea Savita Russo. La judoka delle Fiamme Azzurre cresciuta e lanciata in orbita alla Koizumi Scicli dal maestro Maurizio Pelligra, ha vinto l’oro nella categoria 63 kg. L’iblea in azzurro ai Giochi di Parigi 2024, è stata la protagonista assoluta e con la sua consueta tranquillità e determinazione ha sfoderato una prova magistrale che l’ha condotta alla finale per l’oro.

L’iblea Savita Russo (Fiamme Azzurre) in azione a Bratislava

Savita Russo è stata impeccabile fin dall’esordio superando prima la slovena Mazouzi e poi la turca Oruc e poi in semifinale la francese Boursas e tutte grazie al suo sensazionale “o uchi gari” divenuto ormai un marchio di fabbrica. In finale contro la tedesca Bauer, campionessa in carica, Savita Russo ha impiegato poco più di un minuto per vincere l’oro mettendo a segno un poderoso “o soto gari” che l’ha consacrata campionessa d’Europa.

TRE MEDAGLIE SICILIANE. Per la Sicilia si tratta della terza medaglia visto che ieri due delle tre medaglie azzurre erano state conquistate da due talenti palermitani allievi del maestro Fabrizio Fantauzzo a Bratlislava responsabile dello staff tecnico azzurro. C’era stato l’argento di Francesco Sampino (Fiamme Gialle) nella finale dei 60 kg e il bronzo dell’altro talento palermitano, Sofia Mazzola (Judo Virtus Villabate) nei 48 kg. Oggi invece eliminata al primo turno Sara Virgilio (Judo Virtus) nei 70 kg.

Savita Russo (la seconda da destra) oro nella finale dei 63 kg

Le altre due medaglie azzurre di oggi sono arrivate dalla categoria 73 kg con il bronzo di Lucio Tavoletta (Cs Carabinieri) e nella categoria 70 kg con l’altro bronzo vinto da Serena Ondei (Cs Carabinieri).

Il maestro Fabrizio Fantauzzo e Savita Russo oro nei 63 kg

SODDISFATTO IL MAESTRO FATAUZZO. “Seconda giornata di gara –sottolinea il maestro Fabrizio Fantauzzo – con i nostri ragazzi sempre in prima linea e autori di prestazioni esaltanti che ci permettono di consolidare la vetta, temporanea nel medagliere. Domani saremo nuovamente pronti a dare battaglia con gli ultimi tre alfieri azzurri che scenderanno sul tatami di Bratislava. Forza Italia!“