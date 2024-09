Juric ‘Friedkin chiari, la Roma deve entrare in Champions’

agenzia

'Zalewski? Nella direzione giusta, ha ripreso ad allenarsi'

ROMA, 21 SET – “La proprietà è stata molto chiara, diretta. Stanno facendo un cambiamento societario, sono arrivati tanti giocatori giovani, ma c’è anche una buona base esperta e un buon mix. Hanno chiesto risultati e sviluppo dei giocatori, alzando livello della rosa”. Così Ivan Juric nel giorno della sua conferenza stampa da allenatore della Roma. “L’obiettivo è che Roma entri in Champions e rimanga lì”, ha aggiunto. Mentre parlando del caso Zalewski, finito fuori rosa per motivi di mercato, ha precisato: “La cosa si sta risolvendo nel modo giusto, il giocatore mi piace. Ha iniziato ad allenarsi con la squadra e la direzione è giusta. Può essere importante per lo sviluppo stagione”.

