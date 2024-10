Juric ‘Hummels fuori è scelta tecnica, non guardo il curriculum’

agenzia

Tecnico Roma: 'Ndicka in quella posizione diventerà top player'

ROMA, 26 OTT – “Guardo chi sta meglio e scelgo in base a quello. Età e curriculum non li guardo. Vedo solo chi mi dà più sicurezza”. Lo ha detto Ivan Juric, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida con la Fiorentina rispondendo sul perché Hummels non abbia ancora giocato un minuto. “E’ una scelta tecnica – ha aggiunto -. Mats lo vedo nella posizione di Ndicka, ma Evan in questo momento è in vantaggio e penso che il suo futuro sia in quella posizione, da centrale nei tre, può diventare un assoluto top player”. Parlando poi della condizione di Pellegrini e Dybala ha spiegato: “Mi sembra stiano bene. Lorenzo è stato sfortunato tra traverse e palle gol finite fuori di poco. Ma li vedo comunque in una condizione ottimale. Speriamo di migliorare sotto porta”. Infine Juric ha annunciato il recupero di Mancini, mentre Soulé “sarà da valutare oggi”.

