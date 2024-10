Juric, Roma bellissima ma rigore non dato scandaloso

agenzia

E' un momento un po' così, faremo tanta strada

MILANO, 06 OTT – “Ho visto veramente una bellissima Roma. Normalmente queste partite le vinci con facilità, in questo momento girà un po’ così. Il rigore poi completa l’opera. La prestazione è stata di alto livello”: anche in conferenza stampa, vede il bicchiere mezzo pieno Ivan Juric dopo il pari della sua Roma contro il Monza. “Se si giocano così le partite faremo tanta strada. Possiamo fare cose bellissime – aggiunge – ma diventare un po’ più bastardi e tosti nei momenti decisivi della gara. Il rigore non dato è scandaloso, penso siamo tutti d’accordo”

