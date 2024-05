Juve: Allegri, il 2/o posto sarebbe un bellissimo risultato

agenzia

Tecnico: 'l'Inter ha valori diversi rispetto alle altre'

TORINO, 26 APR – “Domani in caso di vittoria avremmo la possibilità di ambire al secondo posto: non sarà semplice, ma sarebbe un bellissimo risultato”: così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Milan distante cinque lunghezze. “L’Inter è nettamente più forte e ha valori diversi rispetto alle altre, mi prendevano per matto ma bisogna essere realisti – continua l’allenatore bianconero – e la sfida del futuro della Juve sarà quelle di essere competitivi all’interno di una sostenibilità, anche se qui l’obiettivo è quello di ottenere il massimo risultato e deve essere chiaro a tutti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA