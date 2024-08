Juve: altro scatto sul mercato, Koopmeiners è ad un passo

agenzia

Fumata bianca molto vicina, già domani può svolgere le visite

TORINO, 27 AGO – La Juventus ha accelerato in maniera decisiva per Teun Koopmeiners. La dirigenza bianconera ha infatti portato avanti la trattativa con l’Atalanta e la fumata bianca è davvero dietro l’angolo. L’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro tra parte fissa e bonus; già nella giornata di domani il centrocampista olandese è atteso alle visite mediche al J Medical. Il tecnico Thiago Motta avrà così un altro rinforzo di qualità per la sua Juve che, dopo le prime due giornate, è in vetta alla classifica in solitaria a punteggio pieno e con zero gol subiti.

