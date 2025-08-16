Juve: anche Bremer convocato per l’amichevole a Bergamo

agenzia

Ultimo test per i bianconeri, stasera c'è l'Atalanta

TORINO, 16 AGO – La Juventus è partita in direzione Bergamo, dove stasera alle 20.45 i bianconeri sfideranno l’Atalanta nell’ultimo test amichevole dell’estate in occasione del Trofeo Bortolotti. Il tecnico, Igor Tudor, ha inserito anche Gleison Bremer nell’elenco dei convocati, mentre sono ai box gli infortunati Perin, Milik, Cabal, Savona e Miretti. Presenti Vlahovic e Douglas Luiz, restano a Torino Arthur Djalò.

