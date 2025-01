Juve: annuncio Muani in stallo, Psg ha raggiunto tetto prestiti

agenzia

Operazione non sarebbe a rischio ma in forse presenza col Milan

TORINO, 17 GEN – La Juventus ha già abbracciato Kolo Muani e il francese ha già superato le visite mediche, ma ancora manca l’annuncio ufficiale. “Stiamo aspettando alcune pratiche burocratiche e speriamo di averlo già domani, altrimenti lo aspetteremo” ,spiegava il tecnico Thiago Motta all’ora di pranzo, durante la conferenza stampa. E l’attesa prosegue, perché il Paris Saint Germain deve risolvere una problematica legata ai giocatori in prestito. Il massimo consentito dal regolamento è sei, Kolo Muani sarebbero il settimo, quindi bisogna ovviare al problema: le strade sono due, tra la risoluzione di un giocatore in prestito oppure l’acquisizione a titolo definitivo di uno di questi calciatori. In ogni caso, l’operazione tra la Juve e il Psg non rischia di saltare, anche se l’attaccante potrebbe non essere tesserato in tempo per sfidare il Milan domani alle 18: la deadline, infatti, è entro oggi.

