Juve, Chiesa non convocato per il test con il Brest

agenzia

L'attaccante rimane fuori dalla lista di Thiago Motta

TORINO, 03 AGO – La Juventus è partita per Pescara senza Federico Chiesa. L’attaccante bianconero infatti,non risulta nell’elenco dei convocati diramati dal tecnico Thiago Motta per l’amichevole di questa sera allo stadio Adriatico contro i francesi del Brest. Il classe 1997 continua a essere uno degli osservati principali in chiave mercato, con il suo contratto sempre in scadenza a giugno 2025. Prima chiamata per il nuovo acquisto Douglas Luiz, c’è anche Yildiz.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA