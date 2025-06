Juve: Comolli, ‘Kolo Muani giocherà il Mondiale per club’

agenzia

Nuovo dg: "Resta con noi, poi vedremo per la prossima stagione"

TORINO, 10 GIU – “Vi comunico che abbiamo trovato l’accordo con il Paris Saint Germain: è stato prolungato il prestito di Kolo Muani, giocherà con noi il Mondiale per club”: il nuovo direttore generale della Juventus, Damien Comolli, annuncia la permanenza dell’attaccante francese in vista della kermesse in America. “Ho parlato con il ragazzo dopo la partita contro la Spagna, mi ha detto che vuole restare con noi – continua il nuovo dirigente della Juve – e poi discuteremo di una sua permanenza in vista della prossima stagione: sono ottimista, il Psg non ha la chiuso la porta ma ne parleremo dopo il Mondiale”.

