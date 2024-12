Juve: controlli al J Medical per Cambiaso

agenzia

Il bianconero ha iniziato esami per problema alla caviglia

TORINO, 08 DIC – Il giocatore della Juventus Andrea Cambiaso si sottopone ad esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Il laterale bianconero, infatti, si è presentato al J Medical per valutare il problema alla caviglia sinistra accusato durante la sfida contro il Bologna. L’episodio risale al 5′ della gara contro i rossoblù, quando Cambiaso ha respinto un potente tiro di Ndoye e il suo piede sinistro ha fatto una rotazione innaturale, costringendo il giocatore a chiedere la sostituzione qualche minuto dopo per lasciare il posto a Rouhi. Il tecnico Thiago Motta attende novità nelle prossime ore, anche perché mercoledì ci sarà l’impegno di Champions League contro il Manchester City all’Allianz Stadium.

