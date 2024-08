Juve: Danilo a rischio per la trasferta a Verona

agenzia

Il brasiliano non si è allenato per trauma al tallone sinistro

TORINO, 24 AGO – Capitan Danilo è a rischio per la trasferta della Juventus a Verona. Il difensore ha saltato l’allenamento dell’antivigilia a causa di un trauma contusivo al tallone sinistro. Lo staff medico lo terrà sotto osservazione, mentre Thiago Motta spera di ricevere buone notizie: per il posticipo di lunedì al Bentegodi, infatti, non avrà già a disposizione Weah e Thuram, entrambi fermi ai box per problemi muscolari.

