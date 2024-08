Juve: Danilo ‘dispiace per chi è fuori, la società decide’

agenzia

Capitano bianconero 'Ci concentriamo su chi c'è, noi ci siamo'

TORINO, 06 AGO – “Dispiace per qualche compagno perché insieme abbiamo vissute cose importanti, però è giusto che la società prenda le sue decisioni: noi ci concentriamo su chi c’è”: al termine della sfida in famiglia tra la Juve e la Next Gen, capitan Danilo ha commentato la situazione legata a tanti giocatori fuori dal progetto Thiago Motta, con Federico Chiesa in testa. “Stiamo lavorando tantissimo, io lavoro a 360 gradi per aiutare la squadra e per fare bene – continua in zona mista dopo la partitella allo Stadium chiusa sul 4-0 per la prima squadra – e il mister mi ha dato dei giorni di vacanza importanti, sa quanto sia fondamentale resettare per trovare l’energia giusta”. E sull’invasione di campo pacifica che ha costretto le squadre a terminare la sfida con cinque minuti d’anticipo: “E’ la tradizione della Juve, è una società speciale e fa capire l’enorme senso di appartenenza anche ai nuovi arrivati” conclude Danilo.

