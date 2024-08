Juve: Douglas Luiz ‘sarà una stagione positiva’

agenzia

Il centrocampista, Danilo e Bremer mi hanno pressato per venire

TORINO, 07 AGO – “Ho avuto un’impressione molto positiva, la Juve è un club enorme con tanti grandi campioni che sono passati da qui: abbiamo nuovi giocatori e un nuovo mister e ci stiamo abituando al gioco di Thiago Motta, sarà una stagione positiva”: il nuovo centrocampista della Juventus, Douglas Luiz, si presenta in conferenza stampa. “Sembra che io e Thiago ci conosciamo da tempo – dice sul nuovo allenatore – lui è giovane, ti dà libertà di parlare di tattica e del gioco: il nostro rapporto è positivo, preferisco giocare più vicino alla porta avversaria ma sono a disposizione anche per una posizione più difensiva”. E sulla trattativa per sbarcare sotto la Mole: “Appena ho saputo della proposta ho subito manifestato interesse – spiega Douglas Luiz dall’Allianz Stadium – e due compagni hanno aiutato nella trattativa: oltre a Bremer, c’era Danilo che in Nazionale mi svegliava ogni mattina dicendomi ‘Forza Juve'”.

