Juve: ecco David ‘impatto positivo, il mio lavoro è fare gol’

Il neo attaccante si presenta, 'Grande emozione essere qui'

TORINO, 30 LUG – “E’ una grande emozione essere qui, la prima settimana è andata molto bene: ho sempre segnato tanti gol, il mio lavoro è questo e penso di poterlo fare anche in Serie A”: così il nuovo attaccante della Juventus, Jonathan David, nel giorno della sua presentazione. “Le prime conversazioni con mister Tudor sono andate bene, lui ha chiesto le mie aspettative e poi mi ha spiegato le sue – ha continuato in conferenza stampa dall’Allianz Stadium – e so che il campionato italiano è molto più tattico e difensivo, ma sto lavorando per poter fare bene”. E sui suoi idoli: “Da piccolo guardavo con ammirazione Eto’o e Drogba – ha spiegato David – e ho scelto la maglia numero 30 perché è legato al compleanno di mio papà”.

