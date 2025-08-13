Juve gestisce Bremer, non giocherà contro Next Gen

agenzia

Tudor convoca anche Vlahovic e Douglas Luiz

TORINO, 13 AGO – La Juventus si prepara alla classica sfida in famiglia dell’estate contro la Next Gen, si gioca alle 18.30 all’Allianz Stadium. All’appuntamento, però, non prenderanno parte Bremer, Milik, Perin e Savona, assenti dall’elenco dei convocati di Igor Tudor: per quel che riguarda il difensore brasiliano, è una normale gestione di carichi di lavoro dopo il lungo infortunio. Il tecnico, però, ha chiamato anche Vlahovic e Douglas Luiz, entrambi in attesa di novità sul fronte mercato.

