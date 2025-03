Juve: Giuntoli “siamo dispiaciuti e arrabbiati, come i tifosi”

agenzia

Il dirigente bianconero, mi aspetto una squadra affamata

ROMA, 03 MAR – “Siamo molto dispiaciuti, arrabbiati come i nostri tifosi, perché veniamo da una prestazione che non si poteva fare, uscire contro l’Empoli in Coppa Italia. Dobbiamo riprendere il cammino in campionato. Veniamo comunque da quattro vittorie, va data continuità a quello che stiamo facendo di buono. Ci aspettiamo una Juventus affamata, determinata”. Così il ds bianconero, Cristiano Giuntoli, a Sky Sport nel prepartita del match col Verona. “I tifosi hanno dimostrato disappunto e sono arrabbiati come lo siamo noi. Quindi l’atteggiamento che avranno dipenderà molto da noi, dal nostro atteggiamento – ha affermato il dirigente -, della voglia che abbiamo di vincere, dalla determinazione che metteremo in campo”. Giuntoli ha poi spiegato che “quando cambi tanto e fai una squadra così giovane, ci si aspettano difficoltà e alti e bassi. Tutto questo è stato condito da continui infortuni e quindi quando ci sono state tante partite con poco recupero, qualche volta non abbiamo fatto del nostro meglio. Ma siamo fermamente convinti – ha concluso – che questa strada sia giusta e questi ragazzi ci daranno grandi soddisfazioni”.

