Juve-Inter: Akanji scalpita ‘spero di giocare e vincere’

Ex difensore City: mia prima maglietta è stata quella di Vieri

ROMA, 12 SET – “Spero di giocare e vincere, ma anche di imparare. Ho poco più di trent’anni, ma posso ancora migliorare. Sono un difensore fisico, forte, veloce, ma sono anche calmo. Sto attento a fare le scelte giuste in campo”. Ha le idee chiare il nuovo acquisto dell’Inter Manuel Akanji in vista del derby d’Italia con la Juventus in una intervista a Dazn. “Il mio obiettivo con la squadra è quello di vincere sempre perché quando giochi per un Club come l’Inter vuoi vincere il campionato ogni anno. In Champions League sono stati molto vicini a vincerla ma non ci sono riusciti; quindi, spero di poterli aiutare quest’anno a raggiungere quell’obiettivo. Vedremo fin dove si può arrivare e vedremo come andrà, sarà una stagione lunga e ci saranno tante partite difficili. Non vedo l’ora”. Poi l’ex difensore del Manchester City parla dello stadio che lo attende a Milano: “San Siro è nella top 5 degli stadi più belli, un’atmosfera incredibile che ho vissuto una volta anche da avversario. Non vedo l’ora di tornare a giocarci”. Infine Akanji risponde così ad una domanda sulla scelta di giocare per l’Inter: “Ho scelto l’Inter perché è uno dei migliori club in Europa, più facile di così! Ho sempre guardato il calcio italiano anche da bambino, la mia prima maglietta è stata quella di Bobo Vieri. Non so perché avessi quella maglietta, non avevo ancora cominciato a giocare a pallone. Devo mandare un messaggio a mia mamma per ritrovare quella fotografia”.

